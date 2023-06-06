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В Кривом Роге вводят ограничения на потребление воды: список мероприятий

Фото: в Кривом Роге вводят ограничения на потребление воды (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кривом Роге вводится ограничение на потребление и подачу воды в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Года Александра Вилкула.

Он сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС ситуация в Кривом Роге очень сложная, но контролируемая.

Так, на 30% города (Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов, поэтому там рисков нет.

Однако на остальные 70% города вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

Вилкул сообщил, что уже провели экстренное совещание со всеми причастными, провели оценку ситуации и ввели план, включающий технические и организационные мероприятия. В частности, технические мероприятия включают прокладку труб, создание новых водозаборов и новых насосных станций.

Он подчеркнул, что сейчас важной задачей является снижение потребления на 30% в районах, которые запитаны от Каховки.

Какие мероприятия следует провести

  • Максимально уменьшить потребление воды промышленностью. Это возлагается под личную ответственность каждого управляющего компании. Если мероприятие не будет выполняться - будут отключаться принудительно.
  • Для населения давление воды будет снижаться с 22:00 до 05:00. Вода будет доставать только до первых этажей домов, также будет обеспечиваться проливы и циркулирование.
  • Полностью запрещен полив из шлангов.
  • В селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 08:00 до 12:00.

Вилкул добавил, что если этих мер будет недостаточно - будут вводиться дополнительные ограничения.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью россияне подорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию людей.

Из-за подрыва дамбы уже начали расследование по факту экоцида.

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Кривой Рог