У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень світла

"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії", - розповів він.

Зазначається, що у місті об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть на генераторах.

"Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори", - йдеться у публікації Вілкула.

Він також закликав місцевих жителів у разі потреби користатися "Пунктами незламності", яких у місті працює 213. Там, зокрема, можна зарядити павербанки та гаджети.

Ситуація зі світлом в Україні після обстрілів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Сьогодні стало відомо, що крім Харкова, графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях.

Зазначимо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

У Києві лунали вибухи, ППО збила у районі столиці майже 10 ракет. У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, там спалахнула пожежа. Також інтервенти вдарили по Кривому Рогу дронами - у місті понад 76 тисяч людей були без тепла.