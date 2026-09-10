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У Кривому Розі внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю "Суспільного" (фото)

12:03 10.09.2026 Чт
2 хв
Внаслідок удару ніхто не постраждав
aimg Тетяна Веремєєва
У Кривому Розі внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю "Суспільного" (фото) Фото: У Кривому Розі внаслідок обстрілу пошкоджено офіс "Суспільного" ("Суспільне.Дніпро")
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У Кривому Розі внаслідок російського удару пошкоджена будівля "Суспільного", де працює кореспондентський пункт "Суспільне Дніпро".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

У приміщенні вибито понад 50 вікон, пошкоджені меблі та стеля. Наразі його додатково обстежують і фіксують наслідки атаки.

Що відомо про пошкодження

Адміністраторка кореспондентського пункту Ірина розповіла, що пошкоджені майже всі вікна та міжкімнатні двері.

"Вибиті майже всі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре", - розповіла вона.

Наслідки удару по будівлі "Суспільного" у Кривому-Розі (фото: "Суспільне.Дніпро")

За її словами, працівники наразі фотографують пошкодження. Техніка не постраждала, оскільки перебувала в кабінетах, які не зазнали пошкоджень.

Атаки на українські ЗМІ

Нагадаємо, російські удари вже неодноразово пошкоджували приміщення українських медіа. Зокрема, офіс телеканалу "Ми - Україна" вже зазнавав пошкоджень через російську атаку на Київ у ніч проти 20 серпня, тоді ніхто з працівників не постраждав.

Однак 8 вересня Росія завдала нового удару по приміщеннях "Ми - Україна" та "Ми - Україна+", коли телеканал працював у прямому ефірі: основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети, є постраждалі, а момент атаки зафіксували на відео.

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