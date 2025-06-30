У Кривому Розі внаслідок атаки троє постраждалих, серед них є "важкий"

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та загалом області.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 30 червня росіяни запустили 107 безпілотників. Станом на 09:00 протиповітряною обороною (ППО) знешкоджено 74 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники іншого типу.

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