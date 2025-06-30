В Кривом Роге в результате атаки трое пострадавших, среди них есть "тяжелый"

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города", - заявил Вилкул.

По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.

Детали атаки

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника. В результате попадания одного из дронов произошел пожар.

Среди пострадавших:

мужчина 52 лет - "тяжелый";

44-летняя и 54-летняя женщины, которым оказали помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

"Информация о последствиях уточняется", - добавил он.