В Кривом Роге в результате атаки трое пострадавших, среди них есть "тяжелый"

Российские террористы атаковали Кривой Рог беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула.
"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города", - заявил Вилкул.
По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.
Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника. В результате попадания одного из дронов произошел пожар.
Среди пострадавших:
"Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые населенные пункты и в целом области.
К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 30 июня россияне запустили 107 беспилотников. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной (ПВО) обезврежено 74 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники другого типа.
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