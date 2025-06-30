У Кривому Розі було чути вибухи, в місті є "приліт"

У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 30 чеврня пролунали вибухи. Перед тим фіксувався рух БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Після цього місцеві ЗМІ повідомили про звук вибуху в районі міста.

Після цього у ПС заявили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Кривий Ріг.

Військові попередили про загрозу застосування російськими окупантами БпЛА на сході та центрі Дніпропетровщини близько дев'ятої ранку.

Російській ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, що 4 квітня у п'ятницю ввечері росармія завдала по Кривому Рогу ракетний удар із застосуванням балістики. Внаслідок ворожого обстрілу загинули багато людей: за останніми даними, через атаку було вбито 18 громадян, серед них - 9 дітей.

Касетна ракета ворога влучила в житловий район міста поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів. ​

Президент Володимир Зеленський рішуче засудив цей російський обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на країну-агресора.

5 квітня повідомлялося, що через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби - у містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання.

Також ми писали, що поліція показала перші кадри після ворожого обстрілу Кривого Рогу.

Детальніше про атаку ворога на Кривий Ріг та наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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