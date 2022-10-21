UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кривому Розі відключили від світла 70 порушників режиму економії

Фото: у Кривому Розі відключили від світла 70 порушників режиму економії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які порушили режим економії енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, 20 жовтня з 17:00 і до ночі 19 зведених бригад, що включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у всіх районах.

"Незважаючи на приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об'єктах бізнесу, знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання "енергетичного фронту" їх не стосується. Розмова була короткою, а в основному навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів", - написав він.

Вілкул додав, що бригади будуть працювати доти, доки діятиме режим суворої економії електроенергії.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні можливі відключення електроенергії по всіх областях.

Зазначимо, що віялові відключення вирішили запровадити після ударі росіян по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненергетики, близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей було серйозно пошкоджено ударами окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігЕлектроенергія