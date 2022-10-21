В Кривом Роге отключили от света 70 нарушителей режима экономии

В Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, которые нарушили режим экономии энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула .

По его словам, 20 октября с 17:00 и до ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех районах.

"Несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто решил, что наше общее дело по содержанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжение 70 коммерческих объектов", - написал он.

Вилкул добавил, что бригады будут работать, пока будет действовать режим строгой экономии электроэнергии.