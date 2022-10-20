Українців попередили про можливі відключення світла завтра
Завтра, 21 жовтня, в Україні також можливі відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.
Де дізнатися про відключення світла
Як зазначили в "Укренерго", про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.
Список сайтів операторів по регіонам:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький - https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Суми - https://www.soe.com.ua/
- Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
Нагадаємо, віялові відключення світла по Україні вирішили запровадити після російських ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За даними Міненергетики, близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей було серйозно пошкоджено російськими ударами.
Лише за вчора російські окупанти, за словами президента Володимира Зеленського, знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури.
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