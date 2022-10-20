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Українців попередили про можливі відключення світла завтра

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 22:53
Українців попередили про можливі відключення світла завтра Фото: завтра в Україні можливі віялові відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Завтра, 21 жовтня, в Україні також можливі відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.

Де дізнатися про відключення світла

Як зазначили в "Укренерго", про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонам:

Нагадаємо, віялові відключення світла по Україні вирішили запровадити після російських ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За даними Міненергетики, близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей було серйозно пошкоджено російськими ударами.

Лише за вчора російські окупанти, за словами президента Володимира Зеленського, знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Укренерго Електроенергія Віялові відключення
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