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У Кривому Розі в результаті удару Росії є постраждалі, медики рятують людей

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті російської атаки з повітря медики і рятувальники рятують людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Вілкул повідомив про "погані новини" та пообіцяв деталі після відбою повітряної тривоги.

"Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", - написав він.

Оновлено о 1:33. Вілкул повідомив про ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури.

Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, знаходиться ще п'ять осіб.

Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби.

Нагадаємо, близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Також в той момент тривали російська атака проти України ударними БПЛА.

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Кривий РігВійна Росії проти України