В Кривом Роге в результате удара России есть пострадавшие, медики спасают людей

Напомним, около 23:20 26 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов . Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Также в тот момент продолжалась российская атака против Украины ударными БПЛА.

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