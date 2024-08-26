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У Кривому Розі пролунали звуки вибухів

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Також наразі триває російська атака проти України ударними БПЛА.

Оновлено о 23:51

В цей час голова Ради оборони міста Дніпра Олександр Вілкул повідомив, що новини невтішні.

"Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", - написав він в Telegram.

Оновлено о 00:04

Микола Олещук, голова Дніпропетровської обласної ради, на своєму каналі в Telegram назвав Росію країною терористом.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія масовано атакувала Україну з повітря, застосувавши 127 ракет і 109 дронів. За даними ВМС, в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Цілями окупантів були об'єкти енергетики. По всій країні виникли перебої з постачанням електроенергії. У столиці світла не було більшу частину доби. Які саме об'єкти було уражено, досі невідомо. У вівторок, 27 серпня, у низці регіонів будуть задіяні графіки відключення електроенергії.

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Війна Росії проти України