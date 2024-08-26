У Кривому Розі пролунали звуки вибухів

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія масовано атакувала Україну з повітря, застосувавши 127 ракет і 109 дронів. За даними ВМС, в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Цілями окупантів були об'єкти енергетики. По всій країні виникли перебої з постачанням електроенергії. У столиці світла не було більшу частину доби. Які саме об'єкти було уражено, досі невідомо. У вівторок, 27 серпня, у низці регіонів будуть задіяні графіки відключення електроенергії.

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