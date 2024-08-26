В Кривом Роге раздались звуки взрывов

Напомним, утром 26 августа Россия массированно атаковала Украину с воздуха, применив 127 ракет и 109 дронов. По данным ВМС, в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Целями оккупантов были объекты энергетики. По всей стране возникли перебои со снабжением электроэнергией. В столице света не было на протяжении большей части суток. Какие именно объекты были поражены, неизвестно. Во вторник, 27 августа, в ряде регионов будут задействованы графики отключения электроэнергии.

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