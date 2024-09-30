У Кривому Розі пролунали вибухи, ворог бив по місту балістикою

Додамо, що окрім ракетного озброєння, противник під час повітряної атаки по Україні цієї ночі також застосовує дрони-камікадзе типу "Шахед", які ввечері 29 вересня запустив з північного напрямку.

Раніше повідомлялося, що вранці 27 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, й "приліт" був по управлінню поліції. На місці влучання були розпочаті пошуково-рятувальні роботи.

На наступний день після атаки стало відомо, що кількість жертв російської атаки у Кривому Розі зросла до чотирьох людей.

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