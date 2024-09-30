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У Кривому Розі пролунали вибухи, ворог бив по місту балістикою

Ілюстративне фото: у Кривому Розі було чути вибухи через російський ракетний удар (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області у ніч проти 30 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У бік населеного пункту фіксувався рух ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram та "Суспільне Дніпро".

Спочатку військові поінформували о 0:39 про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з півдня.

Після цього у Повітряних силах закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

"Повторні пуски в напрямку Кривого Рогу!", - передали військові у публікації від 0:41.

А вже приблизно за хвилину стало відомо про вибухи, що було чути у Кривому Розі.

Додамо, що окрім ракетного озброєння, противник під час повітряної атаки по Україні цієї ночі також застосовує дрони-камікадзе типу "Шахед", які ввечері 29 вересня запустив з північного напрямку.

Раніше повідомлялося, що вранці 27 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, й "приліт" був по управлінню поліції. На місці влучання були розпочаті пошуково-рятувальні роботи.

На наступний день після атаки стало відомо, що кількість жертв російської атаки у Кривому Розі зросла до чотирьох людей.

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Кривий РігРакетний ударВибухи