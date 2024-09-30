В Кривом Роге раздались взрывы, враг бил по городу баллистикой

Добавим, кроме ракетного вооружения, противник во время воздушной атаки по Украине этой ночью также применяет дроны-камикадзе типа "Шахед", которые вечером 29 сентября запустил с северного направления.

Ранее сообщалось, что утром 27 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, и "прилет" был по управлению полиции. На месте попадания были начаты поисково-спасательные работы.

На следующий день после атаки стало известно, что количество жертв российской атаки в Кривом Роге возросло до четырех человек.

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