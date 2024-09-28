Під завалами у Кривому Розі знайшли ще одну жертву

У Кривому Розі під завалами будівлі управління поліції знайшли ще одного загиблого. Усього через удар по місту 27 вересня загинули четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними голови ОВА, загалом через ракетний удар по будівлі поліції загинули четверо людей.

"У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка", - розповів він.

Атака на Кривий Ріг

Вранці 27 вересня російські війська атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під ударом опинилося управління поліції.

Протягом дня кількість поранених із трьох збільшилася до шести людей. А кількість загиблих - від одного до трьох. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть бути четверо людей.

На ранок 28 вересня пошуки ще однієї людини під завалами у Кривому Розі продовжувалися.

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