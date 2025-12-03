У Кривому Розі пролунали вибухи: на місто летіла балістика
Ілюстративне фото: рятувальна операція після вибухів (Getty Images)
У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи на тлі загрози балістичних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула.
"Кривий Ріг. Вибух. Можливі повторні виходи. Бережіть себе, - йдеться у його повідомленні.
Гучно місті було о 17:48. За декілька хвилин до вибухів Повітряні сили попередили жителів Кривого Рогу про небезпеку обстрілу та закликали пройти в укриття.
"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", — зазначили військові.