У Кривому Розі пролунали вибухи: на місто летіла балістика

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи на тлі загрози балістичних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибух. Можливі повторні виходи. Бережіть себе, - йдеться у його повідомленні.

Гучно місті було о 17:48. За декілька хвилин до вибухів Повітряні сили попередили жителів Кривого Рогу про небезпеку обстрілу та закликали пройти в укриття.

"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", — зазначили військові.