В Кривом Роге прогремели взрывы: на город летела баллистика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации города Александра Вилкула .

Отметим, что за несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Кривого Рога об опасности обстрела и призвали пройти в укрытие. Так, скоростная цель была зафиксирована над городом около 17:44, после чего раздались взрывы в 17:48.

"Кривой Рог. Взрыв. Возможны повторные выходы. Берегите себя, - говорится в его сообщении.

Удары по Кривому Рогу

Отметим, что Кривой Рог довольно часто оказывается под угрозой ракетных ударов. При этом пиком масштабных ударов по городу стала атака уровня весны 2025 года.

Так, 4 апреля 2025 года баллистическая ракета попала в густонаселенный район Кривого Рога. Тогда были уничтожены жилые дома, повреждена инфраструктура; погибли по меньшей мере 20 человек, среди них - 9 детей, ранены десятки.

На днях СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.