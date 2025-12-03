В Кривом Роге прогремели взрывы: на город летела баллистика
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне угрозы баллистических ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации города Александра Вилкула.
"Кривой Рог. Взрыв. Возможны повторные выходы. Берегите себя, - говорится в его сообщении.
Отметим, что за несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Кривого Рога об опасности обстрела и призвали пройти в укрытие. Так, скоростная цель была зафиксирована над городом около 17:44, после чего раздались взрывы в 17:48.
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - писали военные.
По состоянию на 18:02 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Удары по Кривому Рогу
Отметим, что Кривой Рог довольно часто оказывается под угрозой ракетных ударов. При этом пиком масштабных ударов по городу стала атака уровня весны 2025 года.
Так, 4 апреля 2025 года баллистическая ракета попала в густонаселенный район Кривого Рога. Тогда были уничтожены жилые дома, повреждена инфраструктура; погибли по меньшей мере 20 человек, среди них - 9 детей, ранены десятки.
На днях СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.