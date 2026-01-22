ua en ru
В Кривом Роге перебои с теплом и электричеством из-за атаки россиян

Украина, Кривой Рог, Четверг 22 января 2026 14:14
В Кривом Роге перебои с теплом и электричеством из-за атаки россиян Иллюстративное фото: оперативные службы ведут ликвидацию последствий (ГСЧС)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты устроили комбинированную атаку на инфраструктуру в Кривом Роге. В результате удара РФ есть проблемы с электроснабжением, отоплением и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Кривого Рога Александра Вилкула.

По его заявлению, под атакой врага были жилая застройка и объекты инфраструктуры. Серьезно повреждены атакой двухэтажный жилой дом, частное жилье, административные здания, инфраструктурные объекты и учреждение культуры.

"Без электричества осталось около 10 000 абонентов. Пытаемся перезапустить крупные котельные, но снижение температуры теплоносителя будет", - заверил Вилкул.

Относительно перебоев с поставками воды - система городского водоканала уже перешла на генераторы. Поэтому вода будет, хотя и с более низким давлением. Оперативные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий теракта РФ.

Отметим, что российские оккупанты днем 22 января нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела известно о раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик.

Начиная с ночи 22 января, Кривой Рог более 10 часов подвергался масштабной атаке российских дронов. В течение всего утра в городе были слышны взрывы. А в ночь на 21 января по городу был нанесен удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автотранспорта.

Пострадал 22 января не только Кривой Рог: россияне также устроили дроновый теракт в Днепре. В результате атаки врага был поврежден многоэтажный жилой дом.

