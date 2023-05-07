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В Кривому Розі лунатимуть вибухи, проводяться планові роботи

Фото: в Кривому Розі лунатимуть вибухи, проводитимуться планові роботи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі, сьогодні, 7 травня, проводяться планові випробувальні вибухові роботи. Цивільних закликають зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Планові роботи проводитимуться в Тернівському районі з 9:00 до 15:00.

"Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає", - пише Вілкул.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 травня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

Також під час чергового ворожого обстрілу району було пошкоджено фермерське господарство. Пізніше окупанти обстріляли й сам Нікополь.

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Кривий Ріг