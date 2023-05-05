ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: пошкоджено приватний будинок

Новость на русском →
Нікопольський район, П'ятниця 05 травня 2023 20:02
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: пошкоджено приватний будинок Фото: Обстріл (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Тричі протягом дня окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії та РСЗВ накривали Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.

"Інші райони області - без обстрілів", - додав глава облради.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали два заводи.

Російські військові знову атакували Херсонську область за допомогою авіації. Було зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою