Росіяни обстріляли Нікопольський район та пошкодили фермерське господарство (фото)
У четвер, 4 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало фермерське господарство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Будівля фермерського господарства у Покровській громаді, що в Нікопольському районі, сьогодні потрапила під ворожий вогонь з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що там пошкоджено дах та вікна. Пізніше окупанти обстріляли й сам Нікополь.
"На щастя, минулося без жертв. Щодо інших районів Дніпропетровської області - всюди було тихо", - додав Лукашук.
Нагадаємо, що у четвер, 4 травня, росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.
Також повідомлялось, що у четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.
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