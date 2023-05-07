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В Кривом Роге будут раздаваться взрывы, проводятся плановые работы

Фото: в Кривом Роге будут раздаваться взрывы, будут проводиться плановые работы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге, сегодня, 7 мая, проводятся плановые испытательные взрывные работы. Гражданских призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Плановые работы будут проводиться в Терновском районе с 9:00 до 15:00.

"Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет", - пишет Вилкул.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 5 мая, российские оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате вражеской атаки был поврежден частный дом.

Также во время очередного вражеского обстрела района было повреждено фермерское хозяйство. Позже оккупанты обстреляли и сам Никополь.

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Кривой Рог