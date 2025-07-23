У Кривому Розі є руйнування: що відомо про нічний удар "Шахедів"

"Уночі область пережила чергову атаку дронів. Вісім безпілотників захисники неба збили. Утім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйновано приватний будинок, ще чотири - пошкоджено", - повідомив він.

За словами Лисака, також унаслідок влучень спалахнула пожежа в нефункціонуючій будівлі. Спалахнули приватне підприємство і сонячні панелі. До ранку вогонь ліквідовано. Пошкоджено також промислове підприємство.

Ба більше, зафіксовано влучання в Синельниківському районі. Пошкоджено сільськогосподарську техніку - трактори та комбайни. Через пожежі постраждали магазин, амбулаторія, спортзал, школа, культурний заклад та адмінбудівля.

"По Нікопольщині агресор поцілив із важкої артилерії. Голосно було в Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено 2 приватні будинки", - додав Лисак, показавши фото.