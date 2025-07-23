У Кривому Розі є руйнування: що відомо про нічний удар "Шахедів"

У Кривому Розі внаслідок нічного удару безпілотниками типу "Шахед" зафіксовано влучання.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Уночі область пережила чергову атаку дронів. Вісім безпілотників захисники неба збили. Утім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйновано приватний будинок, ще чотири - пошкоджено", - повідомив він.
За словами Лисака, також унаслідок влучень спалахнула пожежа в нефункціонуючій будівлі. Спалахнули приватне підприємство і сонячні панелі. До ранку вогонь ліквідовано. Пошкоджено також промислове підприємство.
Ба більше, зафіксовано влучання в Синельниківському районі. Пошкоджено сільськогосподарську техніку - трактори та комбайни. Через пожежі постраждали магазин, амбулаторія, спортзал, школа, культурний заклад та адмінбудівля.
"По Нікопольщині агресор поцілив із важкої артилерії. Голосно було в Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено 2 приватні будинки", - додав Лисак, показавши фото.
У Кривому Розі через атаку "Шахедів" прогриміли вночі вибухи. В ОВА повідомляли про пожежі.
У Смах у частині міста через влучання в критичну інфраструктуру пропадало світло.
У Кривому Розі "Шахеди" атакували житло та підприємства. Повідомлялося про пожежі та руйнування.
Також у ДСНС розповіли про пожежу на ринку в Харківській області після дроної атаки.
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