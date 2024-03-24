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У Кривому Розі було чути вибухи, у деяких районах міста перебої зі світлом

Фото: у Кривому Розі було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кривому Розі Дніпропетровської області було чутно вибухи, також повідомляється про перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Шахед" біля міста.

Незабаром після цього у Кривому Розі було чути кілька вибухів, після яких у деяких районах міста зникла електрика, також повідомляють про перебої з водопостачанням.

 

Масований удар по об'єктах енергетики 22 березня

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня влаштували масований комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет та дронів, переважно ворог бив по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Серед іншогопід атакою опинилася і ДніпроГЕС . Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. В "Укренерго" назвали атаку на енергетику 22 березня найбільшою за весь час війни.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано попадання 21 ракети . Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням. Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть запровадити відключення світла за графіком для стабілізації ситуації.

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