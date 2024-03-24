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В Кривом Роге были слышны взрывы, в некоторых районах города перебои со светом

Фото: в Кривом Роге были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, также сообщается о перебоях со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Шахед" возле города.

Вскоре после этого в Кривом Роге было слышно несколько взрывов, после которых в некоторых районах города пропало электричество, также сообщают о перебоях с водоснабжением.

 

Массированный удар по объектам энергетики 22 марта

Напомним, войска РФ утром 22 марта устроили массированный комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов, преимущественно враг бил по объектам энергетической инфраструктуры.

Среди прочего, под атакой оказалась и ДнепроГЭС. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику 22 марта самой большой за все время войны.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты. В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением. Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику для стабилизации ситуации.

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Кривой РогДнепропетровская областьВторжение России в Украину