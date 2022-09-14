В Кривом Роге значительная утечка воды вследствие удара россиян по гидротехническим сооружениям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

"На месте удара наблюдается виток воды 100 м. кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Мы четко осознаем масштабы задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", - написал он.

По словам Тимошенко, специальные посты постоянно мониторят уровень воды на улицах города. Они также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районах, где есть риск подтопления.

Он отметил, что ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы.