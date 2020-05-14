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В Кривом Роге умерли двое выписанных пациентов с COVID-19

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 12:56
В Кривом Роге умерли двое выписанных пациентов с COVID-19
Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего главврач отправил на самоизоляцию 15 пациентов

В Кривом Роге умерли два пациента с коронавирусом, которых самовольно выписал главврач больницы, где они проходили лечение. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Сообщается, что умерли два пациента из 15, которых ранее самовольно выписал главврач больницы № 4. Также сообщается, что в больнице работает комиссия, которая оценит действия руководства медицинского учреждения.

По словам главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, пока рано говорить о вине главврача, поскольку в его словах была логика, и у выписанных не было симптомов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге главврач местной больницы самовольно выписал 15 больных COVID-19, за эти действия его временно отстранили от должности.

По состоянию на 14 мая в Днепропетровской области известно о 781 случае коронавируса, при этом 82 человека уже выздоровели. Общее число заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии приближается к 17 000, в то же время за вчера зарегистрировали рекордное количество выздоровевших - 427 человек.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Кривой РогпреступленияКоронавирус
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