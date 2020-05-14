ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з COVID-19

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 12:56
У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з COVID-19
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього головлікар відправив на самоізоляцію 15 пацієнтів

У Кривому Розі померли два пацієнта з коронавірусом, яких самовільно виписав головлікар лікарні, де вони проходили лікування. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Повідомляється, що померли два пацієнта з 15, яких раніше самовільно виписав головлікар лікарні № 4. Також повідомляється, що в лікарні працює комісія, яка оцінить дії керівництва медичного закладу.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, поки рано говорити про провину головного лікаря, оскільки в його словах була логіка, і у виписаних не було симптомів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі головний лікар місцевої лікарні самовільно виписав 15 хворих COVID-19, за ці дії його тимчасово відсторонили від посади.

Станом на 14 травня в Дніпропетровській області відомо про 781 випадок коронавірусу, при цьому 82 людини вже одужали. Загальна кількість хворих COVID-19 в Україні з початку епідемії наближається до 17 000, в той же час за вчора зареєстрували рекордну кількість видужалих - 427 осіб.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Кривий РігпреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся