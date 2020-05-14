У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з COVID-19

Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього головлікар відправив на самоізоляцію 15 пацієнтів

У Кривому Розі померли два пацієнта з коронавірусом, яких самовільно виписав головлікар лікарні, де вони проходили лікування. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Повідомляється, що померли два пацієнта з 15, яких раніше самовільно виписав головлікар лікарні № 4. Також повідомляється, що в лікарні працює комісія, яка оцінить дії керівництва медичного закладу.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, поки рано говорити про провину головного лікаря, оскільки в його словах була логіка, і у виписаних не було симптомів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі головний лікар місцевої лікарні самовільно виписав 15 хворих COVID-19, за ці дії його тимчасово відсторонили від посади.

Станом на 14 травня в Дніпропетровській області відомо про 781 випадок коронавірусу, при цьому 82 людини вже одужали. Загальна кількість хворих COVID-19 в Україні з початку епідемії наближається до 17 000, в той же час за вчора зареєстрували рекордну кількість видужалих - 427 осіб.

Автор: Іван Петров