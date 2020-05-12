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В Днепропетровской области главврача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 19:36
В Днепропетровской области главврача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Кривом Роге отстранили от работы главного врача 4-й городской больницы

В Кривом Роге главного врача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации директора департамента охраны здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и шестеро медработников учреждения находились в самоизоляции в здании больницы как такие, которые контактировали с больной женщиной.

"У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным COVID-19", - говорит Мурашко.

Он отмечает, что действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией.

"Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", - добавил он.

Напомним, коронавирусом заболел вице-мэр Кременчуга. Сообщается, что коронавирус был обнаружен у Кравченко 9 мая. С того времени он находился в самоизоляции дома. На данный момент определяется круг контактных лиц, которые также будут отправлены на самоизоляцию.

Как сообщало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 375 новых случаев коронавируса. Таким образом, в стране второй день подряд сокращается динамика распространения COVID-19. Общее количество превысило 16 тысяч человек.

Теги Новости Украины Кривой РогврачиКоронавирус
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