В Кривом Роге произошел пожар: сгорели десятки торговых точек

Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

В пятницу вечером, 19 июня, в Кривом Роге произошел пожар на центральном рынке. Огнем уничтожено 22 торговых павильона.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник в 22:37 по ул. Серафимовича, в результате на место выехали бригады спасателей. Около полуночи возгорание удалось ликвидировать.

"В 22:37 в Кривом Роге по ул. Серафимовича, 84 на территории ПСК "Центральный рынок" возник пожар. 20 июня в 00:40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продовольственными и хозяйственными товарами на площади 240 м2 (общая площадь рынка почти 8 тыс. м2). К тушению привлекалось 17 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине, возможны пожары в экосистемах.

Напомним, ранее в Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

Также сообщалось, что в Херсоне произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома, в результате чего огонь распространился на крышу, а площадь пожара составила около 500 кв.м.

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Автор: Максим Зайченко