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У Кривому Розі сталася пожежа: згоріли десятки торгових точок

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 09:45
У Кривому Розі сталася пожежа: згоріли десятки торгових точок
Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

Жертв та постраждалих немає

У п'ятницю ввечері, 19 червня, в Кривому Розі сталася пожежа на центральному ринку. Вогнем знищено 22 торговельних павільйонів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа виникла о 22:37 по вул. Серафимовича, в результаті на місце виїхали бригади рятувальників. Близько опівночі загоряння вдалося ліквідувати.

"О 22:37 у Кривому Розі по вул. Серафимовича, 84 на території ПСК "Центральний ринок" виникла пожежа. 20 червня в 00:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено 22 торговельних павільйони з продовольчими й господарськими товарами на площі 240 м2 (загальна площа ринку майже 8 тис. м2). До гасіння залучалося 17 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні, можливі пожежі в екосистемах.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі на ходу загорівся трамвай з пасажирами.

Також повідомлялося, що в Херсоні сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку, в результаті чого вогонь поширився на дах, а площа пожежі склала близько 500 кв. м.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кривий Рігпожежа
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