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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 08:29
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Фото: лесной пожар (УНИАН)

В некоторых областях возможны возгорания в экосистемах

В субботу, 20 июня, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. В некоторых областях возможны возгорания в экосистемах.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Жаркая погода и отсутствие достаточного количества осадков в большинстве областях Украины создает предпосылки для возникновения большого количества пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдался в восточных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях.

Кроме этого, в Украине объявили штормовое предупреждение, в отдельных районах ожидается град и сильные порывы ветра.

Также РБК-Украина писало, что 20 июня на большей части Украины передают дожди и грозы, а температура воздуха в областях ожидается от +21 до +32 градусов тепла.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пожарГСЧС
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