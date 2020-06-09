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В Кривом Роге во время движения загорелся трамвай с пассажирами

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 17:42
В Кривом Роге во время движения загорелся трамвай с пассажирами
Фото с места происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Пассажиры успели покинуть трамвай до приезда спасателей

Во вторник днем, 9 июня, на площади 30-летия Победы Саксаганского района в Кривом Роге загорелся один из вагонов трамвая №2 во время движения. Спасателям уже удалось потушить пожар.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасатели по приезду установили, что пожар произошел во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" к станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне трамвая №2.

"Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв. метров. Пожар локализован в 13:42 и ликвидирован в 14:10. Причины возгорания выясняются.

Фото с места происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Херсоне произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома, в результате чего огонь распространился на крышу, а площадь пожара составила около 500 кв.м.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Кривой РогпожартрамвайГСЧС
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