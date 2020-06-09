В Херсоне загорелась пятиэтажка, огонь охватил 500 кв.м крыши

Фото: огонь распространился на крышу здания (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожар локализовали

В Херсоне произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Огонь распространился на крышу, площадь пожара составила около 500 кв.м.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в одной из квартир на последнем этаже. Впоследствии огонь распространился на крышу дома.

"9 июня в 15:42 в г. Херсон по ул. Порт-Элеватор, 13 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с последующим распространением на крышу здания площадью около 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали спустя 50 минут, в 16:35. Огонь тушили 35 спасателей состава и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших, согласно последним данным, нет.

Ранее под Херсоном загорелся полигон для хранения твердых бытовых отходов, огонь распространился на 1,5 га.

Также сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Хмельницкой области, загорелась квартира на девятом этаже.

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Автор: Роман Калиниченко