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В Кривом Роге находятся 50 тысяч переселенцев, - Вилкул

Фото: переселенцы (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев. При этом в данное время в городе находится 50 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев, 50 тысяч находятся в городе сейчас", - заявил Вилкул.

Он также отметил, что за последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5000 жителей Херсонской области.

"Для тех, кто остается переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, мы организуем ночлег. Для тех, кто остается у нас подольше, подготовлено расселение в школах, садиках, терцентрах", - добавил глава военной администрации Кривого Рога.

Напомним, Вилкул заявил, что Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области, но город готов к обороне.

Ранее Вилкул говорил о том, что оккупанты снова обстреляли населенные пункты Криворожского района.

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Кривой РогПереселенцы с Донбасса