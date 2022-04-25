В Кривом Роге находятся 50 тысяч переселенцев, - Вилкул

С начала полномасштабного вторжения России в Украину через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев. При этом в данное время в городе находится 50 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев, 50 тысяч находятся в городе сейчас", - заявил Вилкул.

Он также отметил, что за последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5000 жителей Херсонской области.

"Для тех, кто остается переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, мы организуем ночлег. Для тех, кто остается у нас подольше, подготовлено расселение в школах, садиках, терцентрах", - добавил глава военной администрации Кривого Рога.