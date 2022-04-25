У Кривому Розі перебувають 50 тисяч переселенців, - Вілкул

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців. При цьому в даний час в місті знаходиться 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Всього через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз", - заявив Вілкул.

Він також зазначив, що за останні три дні за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5000 жителів Херсонської області.

"Для тих, хто залишається переночувати в Кривому Розі і поїхати далі, ми організуємо нічліг. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення в школах, садочках, терцентрах", - додав глава військової адміністрації Кривого Рогу.