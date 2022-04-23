Оккупанты снова обстреляли населенные пункты Криворожского района, - Вилкул

Российские войска снова обстреляли населенные пункты в Криворожском районе Днепропетровской области на админгранице с Херсонской. В результате вражеской атаки, жертв, к счастью, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Криворожской ГВА Александра Вилкула.