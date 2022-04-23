Оккупанты снова обстреляли населенные пункты Криворожского района, - Вилкул
Российские войска снова обстреляли населенные пункты в Криворожском районе Днепропетровской области на админгранице с Херсонской. В результате вражеской атаки, жертв, к счастью, нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Криворожской ГВА Александра Вилкула.
"Враг продолжает постоянные обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонской областью. Сегодня были обстреляны Большая Костромка, Малая Шестерня и ряд других, жертв нет", - говорится в публикации чиновника в Telegram.
Также он отметил, что ситуация в Кривом Роге и в Криворожском районе является стабильной.
"Дальние рубежи обороны проходят внутри Херсонской области. Наши Вооруженные Силы героически выполняют свой долг. Продолжается строительство укреплений и усиление нашей обороны", - сообщил Вилкул.
Напомним, ранее войска РФ 21 апреля нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В результате атаки пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины.
Перед этим российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск Днепропетровской области - в городе пропало электричество и водоснабжение.
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