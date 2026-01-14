Кривий Ріг знову під ударом РФ: об'єкт інфраструктури масовано атакували "Шахеди"

Як відомо, 12 січня росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Ще ми писали, що окупанти нещодавно здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двоє з яких перебували в лікарні на стаціонарі. Також у жителів Кривого Рогу з'явились проблеми з постачанням води, тепла та електроенергії.

Росіяни регулярно атакують Кривий Ріг - удари фіксуються кілька разів на місяць, а в періоди ескалації можуть відбуватися щотижня або серіями протягом кількох днів.

Для атак використовують балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники типу "Шахед". Часто застосовують комбіновані удари - ракети разом із дронами, зокрема в нічний час. Цілями стають місто, житлова забудова та інфраструктура.