Кривий Ріг знову під ударом РФ: об'єкт інфраструктури масовано атакували "Шахеди"

Фото:
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на об'єкт інфраструктури у Кривому Розі майже опівночі 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Ворог знову провів масовану атаку "Шахедами" по об'єкту інфраструктури.
Слава Богу, постраждалих немає. Наслідки будемо відновлювати", - повідомив Вілкул.

Зазначимо, незадовго до обстрілу Повітряні Сили попереджали про рух дронів  в напрямку Кривого Рогу.

"Групи БпЛА по межі Дніпропетровщини і Миколаївщини в напрямку Кривого Рогу та Казанки", - писали в ПС о 22:31.

Оновлено о 0:57

Вілкул написав про вибухи внаслідок удару РФ по об'єкту інфраструктури та повідомив наступне, звертаючись до жителів міста:

"Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно", - йдеться у повідомленні чиновника.

 

 

Як відомо, 12 січня росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Ще ми писали, що окупанти нещодавно здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двоє з яких перебували в лікарні на стаціонарі. Також у жителів Кривого Рогу з'явились проблеми з постачанням води, тепла та електроенергії.

Росіяни регулярно атакують Кривий Ріг - удари фіксуються кілька разів на місяць, а в періоди ескалації можуть відбуватися щотижня або серіями протягом кількох днів.

Для атак використовують балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники типу "Шахед". Часто застосовують комбіновані удари - ракети разом із дронами, зокрема в нічний час. Цілями стають місто, житлова забудова та інфраструктура.

