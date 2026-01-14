Кривой Рог снова под ударом РФ: объект инфраструктуры массированно атаковали "Шахеды"

Россияне совершили атаку ударными беспилотниками на объект инфраструктуры в Кривом Роге почти в полночь 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Враг снова провел массированную атаку "Шахедами" по объекту инфраструктуры.
Слава Богу, пострадавших нет. Последствия будем восстанавливать", - сообщил Вилкул.
Отметим, незадолго до обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Кривого Рога.
"Группы БпЛА по границе Днепропетровщины и Николаевщины в направлении Кривого Рога и Казанки", - писали в ВС в 22:31.
Обновлено в 0:57
Вилкул написал о взрывах в результате удара РФ по объекту инфраструктуры и сообщил следующее, обращаясь к жителям города:
"Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно", - говорится в сообщении чиновника.
Как известно, 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.
Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.
В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из которых находились в больнице на стационаре. Также у жителей Кривого Рога возникли проблемы с поставкой воды, тепла и электроэнергии.
Россияне регулярно атакуют Кривой Рог - удары фиксируются несколько раз в месяц, а в периоды эскалации могут происходить еженедельно или сериями в течение нескольких дней.
Для атак используют баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники типа "Шахед". Часто применяют комбинированные удары-¦ракеты вместе с дронами, в частности в ночное время. Целями становятся город, жилищная застройка и инфраструктура.