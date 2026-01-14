Кривой Рог снова под ударом РФ: объект инфраструктуры массированно атаковали "Шахеды"

Как известно, 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из которых находились в больнице на стационаре. Также у жителей Кривого Рога возникли проблемы с поставкой воды, тепла и электроэнергии.

Россияне регулярно атакуют Кривой Рог - удары фиксируются несколько раз в месяц, а в периоды эскалации могут происходить еженедельно или сериями в течение нескольких дней.

Для атак используют баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники типа "Шахед". Часто применяют комбинированные удары-¦ракеты вместе с дронами, в частности в ночное время. Целями становятся город, жилищная застройка и инфраструктура.