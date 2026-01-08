Кривий Ріг атакують балістикою

Кривий Ріг опинився під загрозою балістичної атаки. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували швидкісну ціль, спрямовану на місто, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, а також голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.
8 січня 2026 року Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Повідомлення про небезпечну ціль надійшла о 16:56, коли швидкісна ракета рухалася через Запорізьку область.
Близько 16:59 ПС ЗСУ підтвердили, що ціль спрямована на Кривий Ріг, і закликали мешканців залишатися в укриттях та суворо дотримуватися сигналів повітряної тривоги.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул також повідомив про небезпеку і закликав мешканців не залишати укриття, адже існує загроза повторних пусків.
За оновленою інформацією від Повітряних сил, ворог атакує Кривий Ріг не лише балістикою, а й "Шахедами". Наразі відомо про дві групи.
Зазначимо, що 7 січня 2026 року Кривий Ріг зазнав наймасованішої з початку повномасштабної війни атаки російських ударних безпілотників. Упродовж дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Сигнал небезпеки оголосили о 14:41. Відтоді й до 00:37 уже 8 січня місто перебувало під інтенсивною атакою з боку військ РФ.
Перші вибухи мешканці почули близько 16:00, останні - орієнтовно о 00:20.
Унаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двох із них госпіталізували.
Пошкоджень зазнали два приватні підприємства, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури.
Після кількагодинної атаки жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.