Кривий Ріг атакують балістикою

8 січня 2026 року Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Повідомлення про небезпечну ціль надійшла о 16:56, коли швидкісна ракета рухалася через Запорізьку область.

Близько 16:59 ПС ЗСУ підтвердили, що ціль спрямована на Кривий Ріг, і закликали мешканців залишатися в укриттях та суворо дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул також повідомив про небезпеку і закликав мешканців не залишати укриття, адже існує загроза повторних пусків.

Оновлення станом на 17:30

За оновленою інформацією від Повітряних сил, ворог атакує Кривий Ріг не лише балістикою, а й "Шахедами". Наразі відомо про дві групи.