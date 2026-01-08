Кривой Рог атакуют баллистикой

8 января 2026 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. Сообщение об опасной цели поступило в 16:56, когда скоростная ракета двигалась через Запорожскую область.

Около 16:59 ПС ВСУ подтвердили, что цель направлена на Кривой Рог, и призвали жителей оставаться в укрытиях и строго придерживаться сигналов воздушной тревоги.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул также сообщил об опасности и призвал жителей не покидать укрытия, ведь существует угроза повторных пусков.