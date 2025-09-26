Кривдник "Шахтаря" очолив групу лідерів: всі результати дня у Лізі Європи

25 вересня дев'ятьма матчами завершився стартовий тур основного раунду Ліги Європи.
Про те, як зіграли команди та хто очолив турнірну таблицю – розповідає РБК-Україна.
У матчі "Лілль" – "Бранн" перемогу французькому клубі приніс Олів'є Жиру. 38-річна легенда вийшов на заміну і через 13 хвилин забив, вигравши дуель на другому поверсі.
Кривдник "Шахтаря" в кваліфікації – грецький "Панатінаїкос" розбив у гостях швейцарський "Янг Бойз" – 4:1. Хет-триком у матчі відзначився марокканець Анасс Зарурі.
Автор хет-трику в першому турі Анасс Зарурі з "Панатінаїкоса" (фото: x.com/EuropaLeague)
У найбільш рейтинговому протистоянні англійська "Астон Вілла" в Бірмінгемі мінімально здолала італійську "Болонью" - 1:0. Переможний гол на рахунку Джона Макгінна.
Португальський "Порту" вирвав перемогу на віїзді в австрійського "Зальцбурга" на 90+3 хвилині завдяки голу бразильця Вілліама Гомеса. А угорський "Ференцварош" вдома у меншості врятував нічию з чеською "Вікторією" - на 90+4 хвилині: героєм став серб Александар Пешіч.
Результати матчів
У 18-ти матчах перемоги здобули 13 команд, але лише одна з них – "Панатінаїкос" – з розгромним рахунком. Завдяки цьому греки й очолили групу лідерів після першого туру.
2-й тур Ліги Європи відбудеться за тиждень – 2 жовтня. "Рома" Артема Довбика вдома зіграє з "Ліллем", а "Ноттінгем" Олександра Зінченка – також на власній арені проекзаменує данський "Мідтьюлланн".
