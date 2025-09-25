Чи виграють Довбик або Зінченко Лігу Європи: суперкомп'ютер назвав єдиний клуб, який може цьому завадити
24 вересня стартував основний раунд другого за престижністю континентального клубного турніру – Ліги Європи, де Україну представлять два легіонери: Артем Довбик та Олександр Зінченко.
Про те як зіграли вітчизняні футболісти на старті та які в них шанси перемогти в турнірі – розповідає РБК-Україна.
Українці на старті ЛЄ
Обидва наші легіонери вийшли в стартових складах своїх клубів в перших матчах основного раунду.
Для Довбика це було перше в сезоні потрапляння до стартового складу "Роми". У гостьовому матчі проти французької "Ніцци" наш форвард зіграв 69 хвилин і не відзначився результативними діями. "Рома" перемогла 2:1 завдяки голам захисників Евана Ндіка та Джанлуки Манчіні.
Олександр Зінченко провів весь матч на лівому фланзі захисту "Ноттінгем Форест". Англійський клуб, що грав на виїзді проти чинного фіналіста Ліги конференцій – іспанського "Бетіса", пропустив першим. Потім вийшов уперед завдяки дублю нападника Ігора Жезуса, але пропустив наприкінці гри – 2:2.
Загалом 24 вересня відбулося 9 з 18-ти матчів стартового туру.
Ліга Європи, 1-й тур, матчі 24 вересня:
- "Ніцца" (Франція) – "Рома" (Італія) – 1:2
- "Бетіс" (Іспанія) – "Ноттінгем Форест" (Англія) – 2:2
- "Мідтьюлланн" (Данія) – "Штурм" (Австрія) – 2:0
- ПАОК (Греція) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 0:0
- "Брага" (Португалія) – "Фейєнорд" (Нідерланди) – 1:0
- "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Фенербахче" (Туреччина) – 3:1
- "Мальме" (Швеція) – "Лудогорець" (Болгарія) – 1:2
- "Фрайбург" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія) – 2:1
- "Црвена Звезда" (Сербія) – "Селтік" (Шотландія) – 1:1
Хто фаворити турніру
"Рома" та "Ноттінгем Форест" перебувають серед фаворитів поточного розіграшу ЛЄ. У списку потенційних переможців за версією суперкомп'ютера Opta, італійці посідають друге місце, англійський клуб – третє.
Вище за них оцінюються шанси лише ще одного представника АПЛ – "Астон Вілли". Команда Унаї Емері стартує в турнірі сьогодні, 25 вересня, домашньою грою проти італійської "Болоньї".
Фаворити ЛЄ-2025/26 за версією суперкомп'ютера Opta, топ-10:
- "Астон Вілла" (Англія) – 23,3%
- "Рома" (Італія) – 13%
- "Ноттінгем Форест" (Англія) – 10,2%
- "Лілль" (Франція) – 8,1%
- "Ліон" (Франція) – 6,7%
- "Болонья" (Італія) – 5,7%
- "Порту" (Португалія) – 5,3%
- "Фейєнорд" (Нідерланди) – 5,1%
- "Штутгарт" (Німеччина) – 3,2%
- "Бетіс" (Іспанія) – 3,1%
Продовження 1-го туру
Друга половина матчів стартового туру пройде у четвер, 25 вересня.
Особливу увагу серед поєдинків дня привертає протистояння у Бірмінгемі, де "Астон Вілла" прийме "Болонью". Також цікавими обіцяють бути матчі "Зальцбурга" з "Порту" та "Штутгарта" із "Сельтою".
Розклад матчів Ліги Європи на 25 вересня:
19:45
- "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – ФКСБ (Румунія)
- "Лілль" (Франція) – "Бранн" (Норвегія)
22:00
- "Астон Вілла" (Англія) – "Болонья" (Італія)
- "Зальцбург" (Австрія) – "Порту" (Португалія)
- "Рейнджерс" (Шотландія) – "Генк" (Бельгія)
- "Утрехт" (Нідерланди) – "Ліон" (Франція)
- "Ференцварош" (Угорщина) – "Вікторія" (Чехія)
- "Штутгарт" (Німеччина) – "Сельта" (Іспанія)
- "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Панатінаїкос" (Греція)
Де дивитися ЛЄ
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
