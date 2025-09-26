RU

Обидчик "Шахтера" возглавил группу лидеров: все результаты дня в Лиге Европы

Фото: Оливье Жиру принес победу "Лиллю" (facebook.com/Losc)
Автор: Андрей Костенко

25 сентября девятью матчами завершился стартовый тур основного раунда Лиги Европы.

О том, как сыграли команды и кто возглавил турнирную таблицу - рассказывает РБК-Украина.

Победный гол легенды

В матче "Лилль" - "Бранн" победу французскому клубу принес Оливье Жиру. 38-летняя легенда вышел на замену и спустя 13 минут забил, выиграв дуэль на втором этаже.

Обидчик "Шахтера" в квалификации - греческий "Панатинаикос" разбил в гостях швейцарский "Янг Бойз" - 4:1. Хет-триком в матче отметился марокканец Анасс Зарури.

Автор хет-трика в первом туре Анасс Зарури из "Панатинаикоса" (фото: x.com/EuropaLeague)

В наиболее рейтинговом противостоянии английская "Астон Вилла" в Бирмингеме минимально одолела итальянскую "Болонью" - 1:0. Победный гол на счету Джона Макгинна.

Португальский "Порту" вырвал победу на выезде у австрийского "Зальцбурга" на 90+3 минуте благодаря голу бразильца Виллиама Гомеса. А венгерский "Ференцварош" дома в меньшинстве спас ничью с чешской "Викторией" - на 90+4 минуте: героем стал серб Александар Пешич.

Результаты матчей

  • "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - ФКСБ (Румыния) - 0:1
  • "Лилль" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) - 2:1
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Порту" (Португалия) - 0:1
  • "Астон Вилла" (Англия) - "Болонья" (Италия) - 1:0
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Генк" (Бельгия) - 0:1
  • "Утрехт" (Нидерланды) - "Лион" (Франция) - 0:1
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория" (Чехия) - 1:1
  • "Штутгарт" (Германия) - "Сельта" (Испания) - 2:1
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:4

Кто наверху таблицы

В 18-ти матчах победы одержали 13 команд, но только одна из них - "Панатинаикос" - с разгромным счетом. Благодаря этому греки и возглавили группу лидеров после первого тура.

2-й тур Лиги Европы состоится через неделю - 2 октября. "Рома" Артема Довбика дома сыграет с "Лиллем", а "Ноттингем" Александра Зинченко - также на собственной арене проэкзаменует датский "Мидтьюлланн".

Ранее мы поделились инсайдом, что УЕФА забанит израильский футбол уже на следующей неделе.

Также читайте, что думает суперкомпьютер о триумфе "Ромы" Довбика или "Ноттингема" Зинченко в Лиге Европы.

ФутболЛига Европы