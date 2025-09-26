Кривдник "Шахтаря" очолив групу лідерів: всі результати дня у Лізі Європи

Про те, як зіграли команди та хто очолив турнірну таблицю – розповідає РБК-Україна .

Переможний гол легенди

У матчі "Лілль" – "Бранн" перемогу французькому клубі приніс Олів'є Жиру. 38-річна легенда вийшов на заміну і через 13 хвилин забив, вигравши дуель на другому поверсі.

Кривдник "Шахтаря" в кваліфікації – грецький "Панатінаїкос" розбив у гостях швейцарський "Янг Бойз" – 4:1. Хет-триком у матчі відзначився марокканець Анасс Зарурі.

Автор хет-трику в першому турі Анасс Зарурі з "Панатінаїкоса" (фото: x.com/EuropaLeague)

У найбільш рейтинговому протистоянні англійська "Астон Вілла" в Бірмінгемі мінімально здолала італійську "Болонью" - 1:0. Переможний гол на рахунку Джона Макгінна.

Португальський "Порту" вирвав перемогу на віїзді в австрійського "Зальцбурга" на 90+3 хвилині завдяки голу бразильця Вілліама Гомеса. А угорський "Ференцварош" вдома у меншості врятував нічию з чеською "Вікторією" - на 90+4 хвилині: героєм став серб Александар Пешіч.

Результати матчів

"Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – ФКСБ (Румунія) – 0:1

"Лілль" (Франція) – "Бранн" (Норвегія) – 2:1

"Зальцбург" (Австрія) – "Порту" (Португалія) – 0:1

"Астон Вілла" (Англія) – "Болонья" (Італія) – 1:0

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Генк" (Бельгія) – 0:1

"Утрехт" (Нідерланди) – "Ліон" (Франція) – 0:1

"Ференцварош" (Угорщина) – "Вікторія" (Чехія) – 1:1

"Штутгарт" (Німеччина) – "Сельта" (Іспанія) – 2:1

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Панатінаїкос" (Греція) – 1:4

Хто наверху таблиці

У 18-ти матчах перемоги здобули 13 команд, але лише одна з них – "Панатінаїкос" – з розгромним рахунком. Завдяки цьому греки й очолили групу лідерів після першого туру.

2-й тур Ліги Європи відбудеться за тиждень – 2 жовтня. "Рома" Артема Довбика вдома зіграє з "Ліллем", а "Ноттінгем" Олександра Зінченка – також на власній арені проекзаменує данський "Мідтьюлланн".