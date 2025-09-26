ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обидчик "Шахтера" возглавил группу лидеров: все результаты дня в Лиге Европы

Пятница 26 сентября 2025 00:03
UA EN RU
Обидчик "Шахтера" возглавил группу лидеров: все результаты дня в Лиге Европы Фото: Оливье Жиру принес победу "Лиллю" (facebook.com/Losc)
Автор: Андрей Костенко

25 сентября девятью матчами завершился стартовый тур основного раунда Лиги Европы.

О том, как сыграли команды и кто возглавил турнирную таблицу - рассказывает РБК-Украина.

Победный гол легенды

В матче "Лилль" - "Бранн" победу французскому клубу принес Оливье Жиру. 38-летняя легенда вышел на замену и спустя 13 минут забил, выиграв дуэль на втором этаже.

Обидчик "Шахтера" в квалификации - греческий "Панатинаикос" разбил в гостях швейцарский "Янг Бойз" - 4:1. Хет-триком в матче отметился марокканец Анасс Зарури.

Обидчик &quot;Шахтера&quot; возглавил группу лидеров: все результаты дня в Лиге Европы

Автор хет-трика в первом туре Анасс Зарури из "Панатинаикоса" (фото: x.com/EuropaLeague)

В наиболее рейтинговом противостоянии английская "Астон Вилла" в Бирмингеме минимально одолела итальянскую "Болонью" - 1:0. Победный гол на счету Джона Макгинна.

Португальский "Порту" вырвал победу на выезде у австрийского "Зальцбурга" на 90+3 минуте благодаря голу бразильца Виллиама Гомеса. А венгерский "Ференцварош" дома в меньшинстве спас ничью с чешской "Викторией" - на 90+4 минуте: героем стал серб Александар Пешич.

Результаты матчей

  • "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - ФКСБ (Румыния) - 0:1
  • "Лилль" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) - 2:1
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Порту" (Португалия) - 0:1
  • "Астон Вилла" (Англия) - "Болонья" (Италия) - 1:0
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Генк" (Бельгия) - 0:1
  • "Утрехт" (Нидерланды) - "Лион" (Франция) - 0:1
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория" (Чехия) - 1:1
  • "Штутгарт" (Германия) - "Сельта" (Испания) - 2:1
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:4

Кто наверху таблицы

В 18-ти матчах победы одержали 13 команд, но только одна из них - "Панатинаикос" - с разгромным счетом. Благодаря этому греки и возглавили группу лидеров после первого тура.

2-й тур Лиги Европы состоится через неделю - 2 октября. "Рома" Артема Довбика дома сыграет с "Лиллем", а "Ноттингем" Александра Зинченко - также на собственной арене проэкзаменует датский "Мидтьюлланн".

Ранее мы поделились инсайдом, что УЕФА забанит израильский футбол уже на следующей неделе.

Также читайте, что думает суперкомпьютер о триумфе "Ромы" Довбика или "Ноттингема" Зинченко в Лиге Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы
Новости
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"