Обидчик "Шахтера" возглавил группу лидеров: все результаты дня в Лиге Европы
25 сентября девятью матчами завершился стартовый тур основного раунда Лиги Европы.
О том, как сыграли команды и кто возглавил турнирную таблицу - рассказывает РБК-Украина.
Победный гол легенды
В матче "Лилль" - "Бранн" победу французскому клубу принес Оливье Жиру. 38-летняя легенда вышел на замену и спустя 13 минут забил, выиграв дуэль на втором этаже.
Обидчик "Шахтера" в квалификации - греческий "Панатинаикос" разбил в гостях швейцарский "Янг Бойз" - 4:1. Хет-триком в матче отметился марокканец Анасс Зарури.
Автор хет-трика в первом туре Анасс Зарури из "Панатинаикоса" (фото: x.com/EuropaLeague)
В наиболее рейтинговом противостоянии английская "Астон Вилла" в Бирмингеме минимально одолела итальянскую "Болонью" - 1:0. Победный гол на счету Джона Макгинна.
Португальский "Порту" вырвал победу на выезде у австрийского "Зальцбурга" на 90+3 минуте благодаря голу бразильца Виллиама Гомеса. А венгерский "Ференцварош" дома в меньшинстве спас ничью с чешской "Викторией" - на 90+4 минуте: героем стал серб Александар Пешич.
Результаты матчей
- "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - ФКСБ (Румыния) - 0:1
- "Лилль" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) - 2:1
- "Зальцбург" (Австрия) - "Порту" (Португалия) - 0:1
- "Астон Вилла" (Англия) - "Болонья" (Италия) - 1:0
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Генк" (Бельгия) - 0:1
- "Утрехт" (Нидерланды) - "Лион" (Франция) - 0:1
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория" (Чехия) - 1:1
- "Штутгарт" (Германия) - "Сельта" (Испания) - 2:1
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:4
Кто наверху таблицы
В 18-ти матчах победы одержали 13 команд, но только одна из них - "Панатинаикос" - с разгромным счетом. Благодаря этому греки и возглавили группу лидеров после первого тура.
2-й тур Лиги Европы состоится через неделю - 2 октября. "Рома" Артема Довбика дома сыграет с "Лиллем", а "Ноттингем" Александра Зинченко - также на собственной арене проэкзаменует датский "Мидтьюлланн".
