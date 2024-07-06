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Критикував лібералізм і вихваляв Орбана: Фіцо вперше з’явився на публіці після поранення

Субота 06 липня 2024 01:31
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Критикував лібералізм і вихваляв Орбана: Фіцо вперше з’явився на публіці після поранення Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п’ятницю вперше з’явився на публіці після того, як отримав серйозне поранення в результаті замаху. Він критикував своїх ліберальних політичних опонентів і вихваляв угорського колегу Віктора Орбана за його поїздки до Києва та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Фіцо виступив на сцені на вечірньому зібранні з нагоди 1161-ї річниці прибуття святих Кирила і Мефодія, національного свята у Словаччині.

Люди аплодували стоячи, коли він прибув до замку Девін у Братиславі.

У своєму зверненні зі сцени Фіцо, який підтримує Росію в її війні проти України, критикував те, що він назвав ліберальними та прогресивними ідеологіями, і хвалив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавні поїздки до Києва та Москви.

Замах

Нагадаємо, 15 травня Фіцо був поранений. На нього напав словацький письменник Юрай Цинтула, п'ять разів вистріливши з вогнепальної зброї. Прем'єра госпіталізували та прооперували.

На судовому засіданні Цинтула пояснив свій вчинок тим, що не погоджувався з політикою Фіцо, зокрема через переслідування працівників культури та ЗМІ.

Серед мотивів Цинтули, за інформацією ЗМІ, також нібито була відмова Братислави допомагати Україні у війні з РФ.

Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Проте вже 31 травня його доставили з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу на відновлення.

Поїздки Орбана

Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором Володимиром Путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.

5 липня Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним.

Детальніше про візити - у матеріалі РБК-Україна.

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