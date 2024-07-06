Критиковал либерализм и восхвалял Орбана: Фицо впервые появился на публике после ранения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу впервые появился на публике после того, как получил серьезное ранение в результате покушения. Он критиковал своих либеральных политических оппонентов и восхвалял венгерского коллегу Виктора Орбана за его поездки в Киев и Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В своем обращении со сцены Фицо, поддерживающий Россию в ее войне против Украины, критиковал то, что он назвал либеральными и прогрессивными идеологиями, и хвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его недавние поездки в Киев и Москву.

Люди аплодировали стоя, когда он прибыл в замок Девин в Братиславе.

Фицо выступил на сцене на вечернем собрании по случаю 1161-летия прибытия святых Кирилла и Мефодия, национального праздника в Словакии.

Покушение

Напомним, 15 мая Фицо был ранен. На него напал словацкий писатель Юрай Цинтула, пять раз выстрелив из огнестрельного оружия. Премьера госпитализировали и прооперировали.

На судебном заседании Цинтула объяснил свой поступок тем, что не соглашался с политикой Фицо, в частности, из-за преследования работников культуры и СМИ.

Среди мотивов Цинтулы, по информации СМИ, также якобы был отказ Братиславы помогать Украине в войне с РФ.

Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Однако уже 31 мая его доставили из больницы в городе Банская-Быстрица домой в Братиславу для восстановления.

Поездки Орбана

Орбан 2 июля впервые за 10 лет побывал в Киеве. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому предложил прекратить обороняться от российских захватчиков и пойти на переговоры с диктатором Владимиром Путиным. В Офисе президента его предложение отвергли, заметив, что венгерский премьер не первый предлагает подобные странные вещи.

5 июля Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным.

Подробнее о визитах - в материале РБК-Украина.

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