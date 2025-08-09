Критично низькі. Коли зростуть зарплати у вихователів в Україні

Уряд готується підвищити зарплати працівникам дитсадків. Хоч статистика показує середній дохід у 12 тисяч гривень, насправді більшість вихователів працюють за мінімалку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.
"Середня зарплата вихователів близько 12 тисяч гривень за тією статистикою, яку ми бачимо. Але дуже багато людей працюють на мінімалку. І немало людей вже дуже багато років в системі. Ми розуміємо, що ще три-чотири роки, і вони підуть на пенсію. Вони нам роблять оцю статистику, де нібито все виглядає не надто критично. Але насправді все дуже критично", - розповіла чиновниця.
За її словами, на наступний рік уряд запланував додаткову фінансову підтримку сектору дошкільної освіти через програми "єЯсла" Міністерства соціальної політики, сім'ї та Єдності. Вона потенційно може збільшити фінансування сектору на 30%.
"І це має призвести до зростання зарплат. Ця політика - точно в пріоритеті держави", - додала Коновалова.
Також вона зазначила, що загалом педагогів в системі дошкільної освіти є близько 100 тисяч, при тому ще є 5 тисяч вакантних місць. Тобто вихователів критично не вистачає.
В Україні з року в рік знижується народжуваність. У нас сьогодні дітей від 3 до 6 років - 881 тисяча. А від 0 до 3 років - 570 тисяч, а їх має бути приблизно однаково.
"У найближчі три роки це буде величезний виклик - буде мінус 200 тисяч дітей віком від 3 до 6 років. Це, щоб зрозуміти - дві тисячі великих дитсадків", - наголосила чиновниця.
Коновалова також підкреслила, що в Україні треба зберегти мережу дошкільних закладів, бо очікується зростання народжуваності. Не можна зробити, як в 90-х роках, коли все позакривали, а потім стало народжуватися більше дітей і в чергу в дитсадок ставали з народження.
Також чиновниця додала, що зараз уже нема проблеми із переповненими садками - навіть Київ забезпечує місцем в дитсадку кожну дитину. Черги можуть виникати хіба що у густонаселених районах, де є багато молодих сімей.
Читайте також про те, що зарплата в Україні зростає високими темпами. Уряд очікує, що до 2028 року вона буде підвищуватися приблизно на 5 тисяч гривень щороку.
Раніше ми писали про те, що середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Уряд очікує, що у 2025 році зарплата становитиме 24 389 гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.