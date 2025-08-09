Критично низькі. Коли зростуть зарплати у вихователів в Україні

Коли вихователям підвищать зарплати

"Середня зарплата вихователів близько 12 тисяч гривень за тією статистикою, яку ми бачимо. Але дуже багато людей працюють на мінімалку. І немало людей вже дуже багато років в системі. Ми розуміємо, що ще три-чотири роки, і вони підуть на пенсію. Вони нам роблять оцю статистику, де нібито все виглядає не надто критично. Але насправді все дуже критично", - розповіла чиновниця.

За її словами, на наступний рік уряд запланував додаткову фінансову підтримку сектору дошкільної освіти через програми "єЯсла" Міністерства соціальної політики, сім'ї та Єдності. Вона потенційно може збільшити фінансування сектору на 30%.

"І це має призвести до зростання зарплат. Ця політика - точно в пріоритеті держави", - додала Коновалова.

Також вона зазначила, що загалом педагогів в системі дошкільної освіти є близько 100 тисяч, при тому ще є 5 тисяч вакантних місць. Тобто вихователів критично не вистачає.

Яка ситуація із садочками в Україні

В Україні з року в рік знижується народжуваність. У нас сьогодні дітей від 3 до 6 років - 881 тисяча. А від 0 до 3 років - 570 тисяч, а їх має бути приблизно однаково.

"У найближчі три роки це буде величезний виклик - буде мінус 200 тисяч дітей віком від 3 до 6 років. Це, щоб зрозуміти - дві тисячі великих дитсадків", - наголосила чиновниця.

Коновалова також підкреслила, що в Україні треба зберегти мережу дошкільних закладів, бо очікується зростання народжуваності. Не можна зробити, як в 90-х роках, коли все позакривали, а потім стало народжуватися більше дітей і в чергу в дитсадок ставали з народження.

Також чиновниця додала, що зараз уже нема проблеми із переповненими садками - навіть Київ забезпечує місцем в дитсадку кожну дитину. Черги можуть виникати хіба що у густонаселених районах, де є багато молодих сімей.